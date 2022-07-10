بيلوسي تستمتع بإجازة فاخرة على شاطئ إيطالي (صور)

بعد شهر من تلقيه وثيقة الهوية الوحيدة للقيادة مخمورا، انطلق بول بيلوسي وزوجته نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى شواطئ إيطاليا خلال عطلة الكونغرس، التي استمرت أسبوعين.

وزار الزوجان نادي "Alpemare Beach" في "Forte dei Marmi"، الواقع خارج فلورنسا مباشرة.

وقال متحدث باسم بيلوسي إنها كانت في المنتجع في يوم مرور ولم تمكث بين عشية وضحاها. ورفض المتحدث الإفصاح عن عدد المرات التي زارت فيها بيلوسي المنتجع أو أين مكثت طوال الليل أثناء وجودها في إيطاليا.

وشوهدت نانسي وزوجها، الذي تم القبض عليه بسبب وثيقة الهوية الوحيدة قبل شهر لقيادته السيارة وهو بحالة سكر، وهما يسيران على الرمال مع مالك المنتجع والمغني الإيطالي الأسطوري أندريا بوتشيلي وزوجته فيرونيكا بيرتي.

كما شوهد الزوجان وهما يتحدثان مع مالك المنتجع الإيطالي وزوجته في إحدى خيام الشاطئ.

ووفقا للتقارير، لم يتعرف الأشخاص في الشاطئ على نانسي بيلوسي أثناء تواجدها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ​​وسألوا رجال الإنقاذ عن هويتها.

والمنتجع الذي زارته رئيسة مجلس النواب الأمريكي حصري للغاية وباهظ الثمن، ويحتاج مرتادوه إلى طلب عرض أسعار عبر البريد الإلكتروني لترتيب الإقامة.

وقال المتحدث إن آل بيلوسي أنفقوا من أموالهم الخاصة خلال إجازتهما. وأضاف "كانت نفقات شخصية، لقد كانوا هناك في رحلات شخصية وطاروا في رحلات تجارية".

المصدر: فوكس نيوز