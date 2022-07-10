تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا / 10.07.2022/
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتحرير أراضي دونباس، في ظل سعي الغرب لزيادة إمداداته من الأسلحة لكييف والضغط باتجاه إطالة أمد النزاع.
ميدانيا..
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية الروسية
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