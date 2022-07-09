 
مباشر

فتح مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ في اليابان بعد يومين على اغتيال آبي

أخبار العالم

فتح مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ في اليابان بعد يومين على اغتيال آبي
Gettyimages.ru
البرلمان الياباني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/te6o

بدأ الناخبون اليابانيون التصويت لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، في انتخابات طغى عليها إلى حد كبير اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمع انتخابي في نارا غرب البلاد.

وندد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدّم حزبه الديمقراطي الليبرالي، بالهجوم "الهمجي" على آبي، مشددا على أهمية "الدفاع عن الانتخابات الحرة والنزيهة التي تشكل أساس الديمقراطية".

إقرأ المزيد
وكالة تكشف السبب وراء استهداف المسلح لشينزو آبي
وكالة تكشف السبب وراء استهداف المسلح لشينزو آبي

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا