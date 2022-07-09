فتح مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ في اليابان بعد يومين على اغتيال آبي

بدأ الناخبون اليابانيون التصويت لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، في انتخابات طغى عليها إلى حد كبير اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمع انتخابي في نارا غرب البلاد.

وندد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدّم حزبه الديمقراطي الليبرالي، بالهجوم "الهمجي" على آبي، مشددا على أهمية "الدفاع عن الانتخابات الحرة والنزيهة التي تشكل أساس الديمقراطية".

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المصدر: "أ ف ب"