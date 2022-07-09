الأردن يسوق لنفسه في حملة إعلانية غير مسبوقة خلال كأس العالم في قطر

أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، عن الانتهاء من توقيع اتفاقية بشأن تسويق الأردن خلال كأس العالم في قطر.

وقال عربيات إن التسويق سيكون "عبر حملات إعلانية في المطارات وقطار الأنفاق والمراكز التجارية بشكل غير مسبوق"، مشيرا إلى وجود حملات مشابهة في السعودية والكويت وعدة دول أوروبية.

إقرأ المزيد

وأضاف: "هذه الحملات ستنعكس بشكل إيجابي على أعداد السياح وخاصة من الدول الأوروبية وتتزامن مع عودة تدريجية للطيران منخفض التكاليف. ونعوّل بشكل كبير على شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية".

وستستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وستجمع المباراة الافتتاحية للمونديال منتخبي هولندا والسنغال.

المصدر: عمون