لوكاشينكو: البيلاروسيون لا يسمحون لأحد أن يملي عليهم طريقة عيشهم

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن البيلاروسيين لا يسمحوا لأي شخص أن يملي عليهم كيف يعيشون وماذا يفعلون.

وقال لوكاشينكو: "نستقبل برحابة صدر كل من جاء بسلام. نحن دائما على استعداد لتقاسم قطعة الخبز وتوفير المأوى لأولئك الذين فقدوا كل شيء. لكننا لن نسمح لأحد بأن يفرض علينا كيف نعيش وماذا نفعل".

وشدد على أن "البيلاروسي الحقيقي هو الذي لديه منزل هنا وسيدافع عنه دائما. وإذا لزم الأمر سيحمل السلاح من أجل ذلك".

وتابع: "لدينا منزل واحد، نحن مسؤولون عنه أمام أولئك الذين كانوا على هذه الأرض قبلنا وأولئك الذين سيأتون من بعدنا".

المصدر: نوفوستي