قالت السياسية الأوكرانية إينا سوفسون، إن أوكرانيا انزعجت من استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ووفقا لما نقلته "ديلي ميل" عن سوفسون، "في أوكرانيا، الناس قلقون للغاية. أفهم أن هناك تقييمات مختلفة لأنشطة بوريس جونسون.. لكننا الآن ننظر إلى السياسيين الغربيين من وجهة نظر واحدة فقط: مستوى الدعم لأوكرانيا.. في هذا، كان جونسون بالتأكيد صديقا عظيما".

وأشارت سوفسون إلى وجود شكوك كبيرة في البلاد حول ما إذا كانت لندن ستستمر في مسار رئيس الحكومة السابق.

واستقال جونسون في 7 يوليو الماضي، وسط فضيحة داخل حزب المحافظين.

ومنذ بداية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، زودت المملكة المتحدة بالذخيرة والمعدات العسكرية القوات الأوكرانية بمليارات الدولارات. وحذرت موسكو من أن شحنات الأسلحة والذخيرة الأجنبية ستصبح أهدافا مشروعة لضرباتها.

المصدر: نوفوستي