صحفي إسباني يجمع قائمة بـ "أكثر التصريحات كذبا" الصادرة عن الناتو

جمع رافائيل سيلفا، الصحفي في صحيفة Rebelion الإسبانية، مجموعة مختارة من "أكثر التصريحات كذبا"، في رأيه، التي أدلى بها قادة دول الحلف في قمة الناتو الأخيرة في مدريد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف الغرب في وقت سابق بأنه "إمبراطورية الأكاذيب".

ويصف الكاتب في المقال حلف الناتو بأنه "أداة عنيفة لتحقيق الهيمنة على الأراضي والموارد الطبيعية وموارد الطاقة والأسواق الجديدة من خلال القوة".

كما ينتقد سيلفا التصريحات حول الطبيعة الدفاعية للتحالف، وكذلك اتهامات حلف شمال الأطلسي لروسيا.

ويعتقد الصحفي أن التصريحات حول التماسك المزعوم للحلفاء داخل الكتلة لا تتوافق أيضا مع الواقع.

كما قال الصحفي إن نية الناتو للدفاع عن "كل شبر" من أراضي دوله الأعضاء كذابة، كما هو الحال مع الدعوات لمزيد من التمويل لهذه "المنظمة المسلحة والأبوية".

ووصف الصحفي الأطروحة حول "خطر العالم وعدم القدرة على التنبؤ به"، بالتصريح الأكثر لؤما من بين كل تصريحات المشاركين في قمة الناتو في مدريد.

وخلص سيلفا إلى أن "السياسات التي تروج لها منظمات مثل الناتو، هي التي تجعل العالم أكثر خطورة".

المصدر: راديو سبوتنيك