بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة صغيرة على طريق سريع في كارولاينا الشمالية

أجرى طيار أمريكي هبوطا اضطراريا جريء على طريق سريع متعرج في ولاية نورث كارولينا.

وأوضحت السلطات أن فينسينت فريزر، أحد سكان ولاية فلوريدا، كان يقود طائرة من محرك واحد مع والد زوجته بالقرب من بحيرة فونتانا في مقاطعة سواين عندما بدأ المحرك في التعطل، وكان خياره الوحيد هو محاولة الهبوط على الطريق رقم 19.

وتم تسجيل عملية الهبوط عبر كاميرا GoPro الخاصة به.

After Vincent Fraser's engine began to fail, he was forced to land on a highway in North Carolina — capturing it all on his GoPro. https://t.co/7og25tJExkpic.twitter.com/lpaQLSV3xa — CNN International (@cnni) July 8, 2022

وذكرت السلطات أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من ولاية نورث كارولاينا بعد إجراء الإصلاحات المطلوبة.

المصدر: CNN + NBC