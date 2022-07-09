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بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة صغيرة على طريق سريع في كارولاينا الشمالية

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بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة صغيرة على طريق سريع في كارولاينا الشمالية
Gettyimages.ru
طائرة صغيرة
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أجرى طيار أمريكي هبوطا اضطراريا جريء على طريق سريع متعرج في ولاية نورث كارولينا.

وأوضحت السلطات أن فينسينت فريزر، أحد سكان ولاية فلوريدا، كان يقود طائرة من محرك واحد مع والد زوجته بالقرب من بحيرة فونتانا في مقاطعة سواين عندما بدأ المحرك في التعطل، وكان خياره الوحيد هو محاولة الهبوط على الطريق رقم 19.

وتم تسجيل عملية الهبوط عبر كاميرا GoPro الخاصة به.

وذكرت السلطات أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من ولاية نورث كارولاينا بعد إجراء الإصلاحات المطلوبة.

 

المصدر: CNN + NBC

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