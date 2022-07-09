باخرة بضائع روسية تصل إلى القرية الروسية في سفالبارد

وصلت باخرة محملة ببضائع مخصصة للمواطنين الروس المقيمين في أرخبيل سفالبارد إلى قرية بارنتسبيرغ الروسية، وذلك بعد حل مشكلة نقل البضائع بين موسكو وأسلو.

ووفق ما ذكرته وكالة "تاس، وصلت الباخرة "نوربورن" التي تنقل بضائع للمواطنين الروس على سفالبارد، إلى بارنتسبيرغ، بعد التوصل إلى اتفاق بين موسكو وأوسلو بشأن نقل الحاويات لسكان الأرخبيل الروس.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن آر كيه" NRK النرويجية أن سلطات البلاد وافقت على السماح بمرور البضائع الروسية عبر حدودها في سفالبارد. وسيتم تسليم الحاويات أولا إلى مدينة ترومسو ثم إلى سفالبارد.

وكانت النرويج قد رفضت طلبا روسيا في 28 يونيو الماضي، بمرور البضائع للقرى الروسية في سفالبارد عبر نقطة العبور الوحيدة على الحدود الروسية النرويجية في ستورسكوغ.

ونقلت القناة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية، آن لوند، قولها إن "حاويتين بهما محتويات لبارنتسبيرغ على متن سفينة نرويجية متجهة الآن إلى لوغنير عاصمة سفالبارد".

ووفقا لها، لم يكن التأخير بسبب محاولة وقف الإمدادات إلى بارنتسبيرغ، وإنما بسبب العقوبات. وأشارت لوند إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مفاوضات مع السلطات الروسية.

المصدر: RT