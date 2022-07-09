الدوما الروسي يصف بالهراء مزاعم فرض حصار بحري على أوكرانيا

رفض النائب في مجلس الدوما عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، مزاعم فرض روسيا حصار بحري على أوكرانيا، واصفا الاتهامات بالهراء.

وفي وقت سابق، قال القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، إن العديد من القادة الغربيين يتحدثون الآن عما سيحدث إذا بدأت روسيا في إغراق سفن الحبوب الأوكرانية، أو إذا استمر الحصار البحري الروسي.

وقال شيريميت لوكالة "نوفوستي": "كل تصريحاتهم هراء. لا يوجد حصار بحري على أوكرانيا. يمكن للسفن الأوكرانية المحملة بالحبوب أن تغادر الموانئ على طول الطرق المحددة، والجانب الروسي لا يتدخل في ذلك".

ووفقا له، فإن السياسيين الغربيين صامتون بشأن حقيقة أن الجيش الأوكراني منع خروج السفن من الموانئ الأوكرانية على ساحل البحر الأسود.

وقال النائب "بناء على طلب من نظام كييف، تم تلغيم المياه المحيطة بالموانئ، ما شكل خطر على سلامة الملاحة في البحر الأسود".

المصدر: نوفوستي