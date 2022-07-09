 
مباشر

القوات الخاصة الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين في مقاطعة خاركوف

أخبار العالم

القوات الخاصة الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين في مقاطعة خاركوف
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
قوات روسية-أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/te5f

أعلن ضابط في القوات الخاصة الروسية القضاء على أكثر من 3 مرتزقة بولنديين وإصابة آخرين بالقرب من قرية دولغينكوي في مقاطعة خاركوف.

وقال الضابط: "تم اكتشاف مركز تحصيني للقوات المعادية جنوب بلدة دولغينكوي في مقاطعة خاركوف، على أطراف الغابة، واندلعت معركة. وأثناء اعتراض موجات الراديو، سُمع كلام بولندي، وأدركنا من خلاله أنه تم تصفية ثلاثة مرتزقة وجرح ستة. وبعدها ساد الصمت. من الممكن أن تكون خسائرهم الحقيقية أكبر من ذلك".

وأضاف أن وحدة مشتركة من المرتزقة البولنديين والجيش الأوكراني كانت موجودة في المركز التحصيني. ووفقا للمعلومات الأولية، كان هناك من 30 إلى 50 بولنديا.

وأشار إلى أنه تم إجلاء الجرحى من المرتزقة البولنديين على الفور لإخفاء أعدادهم وأسلحتهم. ولم يتم إجلاء جرحى الجيش الأوكراني.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا