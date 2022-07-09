السلطات الأوكرانية تصادر أصول شركات يُزعم أنها مرتبطة بروسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مصادرة أصول عدد من الشركات في البلاد بقيمة 5.9 مليار غريفنيا (حوالي 200 مليون دولار)، بسبب أن جزء من رأس مال الشركات تعود ملكيته لمواطنين روس.

ووفقا لما ذكرته الشرطة الوطنية الأوكرانية في حسابها على تيليغرام، تم في إطار "عملية "أكتيف"، مصادرة 5.9 مليار غريفنا من أموال عدد من الشركات المرتبطة بروسيا الاتحادية".

ووفق دائرة التحقيقات الاستراتيجية في منطقة كيروفوغراد: "هناك العديد من الشركات في أوكرانيا التي يمتلك فيها مواطنون روس ما بين 25 إلى 98% من رأس المال المصرح به. وترتبط أنشطة هذه المؤسسات بتوفير العقارات المؤجرة وزراعة المحاصيل وصناعة الحديد. الذين يعود دخلهم إلى روسيا".

ولم تكشف الشرطة الأوكرانية عن أسماء الشركات.

وفي 10 مارس، وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قانونا بشأن الاستيلاء القسري على ممتلكات روسيا ومواطنيها. ووفقا لأحكام القانون، سيتم تنفيذ الاستيلاء الإجباري على الممتلكات الروسية دون أي تعويض عن قيمتها.

وأوضح البرلمان الأوكراني أن مثل هذا القانون تم اعتماده بسبب "الإجراءات العدوانية لروسيا ضد أوكرانيا".

وفي وقت سابق، صادر مكتب المدعي العام الأوكراني ممتلكات شركات روسية وبيلاروسية تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون دولار.

وقبل ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أوكرانيا عن تجميد أصول شركات "روستيخ" و"تات نفط" و"روسال"وHMS Group بمبلغ إجمالي يزيد عن 152,2 مليون دولار.

المصدر: RT