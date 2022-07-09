انفجار دراجة نارية قرب حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في الحسكة السورية

نقلت وكالة "سانا" عن مصادر أن دراجة نارية مفخخة انفجرت قرب أحد الحواجز التابعة لقسد في مدينة الحسكة السورية.

وقالت المصادر: "انفجرت دراجة نارية مفخخة غرب دوار الباسل في مدينة الحسكة لدى وصولها إلى حاجز مسلح لميليشيا "قسد" على مسافة 500 متر باتجاه الطريق المؤدي للمعهد الزراعي ما أدى لوقوع أضرار مادية". كما نقلت الوكالة.

وأشارت إلى أنه لم يتسن التأكد من وقوع إصابات في صفوف قسد.

وأكدت المصادر أنه وعقب وقوع الانفجار فرضت قسد طوقا أمنيا في المكان وحاصرته من جميع الاتجاهات ومنعت الأهالي من الاقتراب والعبور.

المصدر: سانا