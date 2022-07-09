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بعد إقالة سفير أوكرانيا لدى ألمانيا.. زيلينسكي يقيل سفراء كييف في 4 دول أخرى

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بعد إقالة سفير أوكرانيا لدى ألمانيا.. زيلينسكي يقيل سفراء كييف في 4 دول أخرى
Legion-Media Zuma / SplashNews.Com
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسوما يقضي بإقالة سفراء أوكرانيا عن العمل في كل من الهند والتشيك وهنغاريا والنرويج.

وتم إعفاء السفير الأوكراني لدى الهند من مناصبه المتزامنة كسفير لأوكرانيا لدى جزر المالديف ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش.

وأصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم مرسوما يقضي بإقالة سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندريه ميلنيك عن العمل.

المصدر: نوفوستي

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