سلوتسكي: من الأفضل إجراء الاستفتاءات في الأراضي المحررة لتقرير مستقبلها في وقت واحد

اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن الاستفتاءات في الأراضي المحررة بشأن وضعها المستقبلي يجب إجراؤها في وقت واحد.

وقال سلوتسكي: "يجب على سكان جمهورية لوغانسك ولا أحد غيرهم تحديد الحاجة إلى إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، وتوقيت عقده المحتمل. هذا قرار سيادي لدولة ذات سيادة، ومن الممكن أن يتم في المستقبل القريب".

وأضاف: "من وجهة نظري الشخصية، على الأرجح، إذا أرادت المناطق الأخرى المحررة من النازية إجراء استفتاء حول مستقبل أراضيها وجمهوريتها، فمن المنطقي القيام بذلك معا، وفي وقت واحد".

المصدر: تاس