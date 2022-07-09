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الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في سريلانكا

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الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في سريلانكا
Sputnik
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وصفت وزارة الخارجية الروسية ما يحدث في سريلانكا بأنه شأن داخلي، متمنية استعادة النظام بسرعة في إطار العملية الدستورية.

وقالت الخارجية الروسية: "هذه مسألة داخلية. نتمنى استعادة النظام بسرعة في إطار العملية الدستورية".

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واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948. حيث ضرب فيروس كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، مما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.

المصدر: نوفوستي

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