مهرجان بامبلونا ينفي وقوع حوادث طعن في الركض مع الثيران

قال مسؤولون إن الآلاف من الباحثين عن الإثارة تجنبوا التعرض للطعن المصحوب بجراح كبيرة، اليوم السبت، خلال سباق الركض التقليدي مع الثيران في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا الإسبانية.

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وقام المسؤولون في المدينة الإسبانية بتصحيح التقرير الأولي لمستشفى بامبلونا ليشيروا إلى أن رجلا واحدا تعرض للخدش في الأرداف، ولكن لم يخترقه قرن الثور.

وبعد انتهاء الركض في الشوارع الضيقة، أصيب رجل آخر بجرح عندما تم إطلاق بقرة برية في حلبة مصارعة الثيران بالمدينة للأفراد لاختبار مناورات التهرب، وفقا للتحديث.

وبحسب السلطات، احتاج 7 رجال، ستة إسبان وفرنسي واحد، للعلاج في المستشفى. ولم يبد أن أي من الإصابات خطيرة.

بينما اتضح أنه لم يكن هناك أي شخص ثقبت جسمه قرون الثيران، وكانت الإصابات الخطيرة للراكضين قاب قوسين أو أدنى. فقد اختارت بعض الثيران الضخمة أن تطرح الناس جانبا في طريقها بدلا من طعنهم بقرونها الحادة.

وتم دهس العديد من العدائين، أو الإطاحة بهم من قبل نصف دزينة من الثيران التي تساعد في توجيههم على طول مسار 875 مترا عبر الحي القديم في بامبلونا.

واندفع الآلاف من الأشخاص، معظمهم يرتدون القميص الأبيض التقليدي والسراويل ذات الوشاح الأحمر ومنديل العنق، لتجنب الثيران المندفعة. وانتهى الأمر بالعديد من المشاركين وقد تكدسوا فوق بعضهم البعض في الشوارع الضيقة المرصوفة من مسار الركض.

ومهرجان بامبلونا الشهير، الذي عرِف للعالم الناطق باللغة الإنجليزية من خلال رواية إرنست همنغواي عام 1926 "الشمس تشرق أيضا"، يجذب عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم.

المصدر: أ ب