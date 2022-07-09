على هامش مناورات "الأمن المستقر"..البحرية الإيرانية تعلن عن ضم مدمرة "دماوند" لأسطول الشمال قريبا

أعلنت البحرية الإيرانية أن "مدمرة "دماوند"، التي صنعت بيد الخبراء الإيرانيين وتم تزويدها بأحدث الأجهزة، ستنضم في مراسم خاصة لأسطول الشمال لسلاح البحر في الجيش الإيراني قريبا.

وعلى هامش مناورات "الأمن المستقر" لعام 2022، تحدث قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إیراني، عن تفاصيل هذه المناورات، مؤكدا أنه "لو أن الدول الجارة والشقيقة والصديقة تشارك في هذه المناورات، فإن مستواها سيرتفع أيضا بنسبة كبيرة".

وتوجه الأدميرال شهرام إیراني إلى "أعداء إيران" قائلا: "على هؤلاء أن يعلموا جيدا أن عهد أوهامهم السابقة قد ولى دون رجعة، حيث أن النظام الإسلامي في إيران، وصل إلى مرحلة زاهرة في قواته المسلحة"، لافتا إلى "بلوغ إيران مرتبة عالية في صناعاتها الدفاعية ببحر قزوين، ببركة دماء الشهداء الأبرار، إذ استطاعت أن تصنع مدمرات على مستوى رفيع من التكنولوجيا تبحر في هذا البحر".

وأمس الجمعة، بدأت المناورات البحرية لسلاح البحر في الجيش الإيراني بمياه بحر قزوين بمشاركة مختلف أنواع الوحدات على السطح والجو تحت عنوان "الأمن المستقر لعام 1401 (السنة الفارسية)"، وهدفها "إرسال رسالة السلام والمحبة"، حيث شاركت في المناورات القطع البحرية التي تطلق الصواريخ، والطائرات المروحية والمسيرة، ومنظومات الحرب الإلكترونية، وكذلك وحدات المشاة في سلاح البحر بالجيش، في حين أنه من المقرر أن تستمر هذه المناورات في البر والبحر والجو على مدى يومين، إذ سيتم تقييم أداء المنظومات والموظفين ونقل التجارب من الجيل السابق إلى الجيل الحديث في بحر قزوين.

المصدر: "فارس"