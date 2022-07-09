نائب أوكراني: البرلمان الأوكراني يزيد نفقات البلاد للعام الجاري بمقدار 2,7 مليار دولار

أفاد نائب البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنيان، اليوم السبت، بزيادة جزء الأنفاق في ميزانية أوكرانيا لعام 2022 بمقدار حوالي 2,7 مليار دولار.

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وكتب البرلماني في صفحته على "التلغرام": "مصادر التغطية هي: 140 مليون دولار – هي القروض الداخلية وحوالي 2,6 مليار دولار هي القروض الخارجية، وحوالي 50 مليون دولار هي منحة الاتحاد الأوروبي (لدعم الزراعة). يعني ذلك أنه ستتم زيادة سقف عجز الموازنة والدين العام".

وأضاف أن هذه الأموال ستنفق وفق المعلومات المتوفرة لديه على المجال الاجتماعي، وخاصة على إعانات الإسكان والخدمات المجتمعية والمدفوعات للمشردين والمعاشات التقاعدية ودعم المنتجين الزراعيين وبرنامج القروض، وإعانات للميزانيات المحلية لاستعادة البنية التحتية الحيوية. كما سيتم تخصيص الأموال لصندوق تطوير الأعمال الحرة.

المصدر: تاس