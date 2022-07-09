وزير الدفاع البريطاني يعلن أنه لن يترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه لن يترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وكتب بن ولاس في صفحته على تويتر: "بعد دراسة ومناقشة متأنية مع الزملاء والعائلة، قررت عدم المشاركة في سباق قيادة حزب المحافظين".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن والاس يناقش إمكانية ترشيح قادة المحافظين.

ووفقا لمعطيات مركز "YouGov"، كان والاس يعتبر المرشح الأوفر حظا بين أعضاء الحزب ليكون الزعيم التالي للمحافظين.

وبحسب نتائج استطلاع سريع شمل 716 عضوا من حزب المحافظين، فقد كان في المقدمة بنسبة 13%.

تجدر الإشارة إلى أن جونسون أعلن يوم الخميس الماضي أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين.

المصدر: نوفوستي