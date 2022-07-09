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وزير خارجية الصين يطالب نظيره الأمريكي بالكف عن التشهير ببلاده

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وزير خارجية الصين يطالب نظيره الأمريكي بالكف عن التشهير ببلاده
AP
وزيرا الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكني، والصيني وانغ يي، جزيرة بالي، إندونيسيا، 9 يونيو 2022
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طالب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أثناء لقائه نظيره الأمريكي، إنتوني بلينكين، في جزيرة بالي، السلطات الأمريكية بالكف عن التشهير بالصين وإلغاء العقوبات الأحادية الجانب.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن تصريح لوانغ يي، قوله: "يجب على الجانب الأمريكي الكف عن نشر معلومات كاذبة حول النظام السياسي في الصين وتشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية للصين. كما يجب على الولايات المتحدة أن تلغي بسرعة الرسوم المتزايدة على المنتجات الصينية والعقوبات أحادية الجانب ضد الشركات الصينية".

وأشار الدبلوماسي الصيني أن القيادة الصينية لا تنوي التسامح مع التدخل الأمريكي في السياسية الداخلية للصين. كما حذر الولايات المتحدة من اتخاذ محاولات لشن حرب باردة جديدة.

ودقق: " لا ينبغي الاختباء وراء شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية من أجل التعدي على المصالح الصينية".

المصر: تاس

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