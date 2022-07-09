وزيرة التعليم البريطانية الجديدة تصدم الجميع بحركة غير أخلاقية (فيديو)

قامت وزيرة التعليم البريطانية الجديدة، آندريا جينكينس، قبل تعيينها بساعات، بحركة غير أخلاقية أمام المتظاهرين، ما أثار صدمة وانتقادات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

ورفعت وزيرة التعليم الجديدة إصبعها أمام حشد من المحتجين بالقرب من المقر الحكومي.

وقد تساءل بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان تصرف الوزيرة الجديدة يجعلها مناسبة لهذا المنصب وقادرة على أن تشرف على تعليم أبنائهم وأحفادهم.

بدورها علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على الحادثة، قائلة إن مستوى التعليم في بريطانيا أصبح منذ وقت طويل في الحضيض.

وتمر بريطانيا بأزمة حكومية أدت إلى إعلان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد سلسلة فضائح، استقالته من منصبه كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للحكومة.

المصدر: وكالات