بريطانيا.. سوناك يسعى للحصول على دعم للترشح لرئاسة الوزراء من وزير الصحة السابق

يحاول أنصار وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشي سوناك، الذي أعلن في وقت سابق ترشحه لمنصب زعيم جديد لحزب المحافظين ورئيس الوزراء، إقناع وزير الصحة السابق ساجد جاويد بدعم ترشيحه.

وأعلن ريشي سوناك، أمس الجمعة، رسميا عن ترشحه لمنصب الزعيم الجديد لحزب المحافظين ورئيس الوزراء.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن حلفاء بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين، يعتزمون عرقلة ترشيح سوناك لخلافة جونسون.

وأعلن جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي كرئيس للوزراء في عام 2019، أعلن الخميس الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة، ولكنه سيظل في منصبه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.

المصدر: نوفوستي