زاخاروفا: بلينكين يختلق قصصا عن عزل روسيا في اجتماع "G20" لتبرير فشله

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يختلق قصصا عن عزل روسيا وممثلها وزير الخارجية سيرغي لافروف في قمة مجموعة العشرين.

وأضافت زاخاروفا في منشور: "أنت يا سيد بلينكين، الذي سببت لنفسك العزلة عن طريق تخطي عدد من أحداث المنتدى، حيث لم تتذكرك الغالبية حتى.. ومن أجل تبرير فشلك، تقوم بتأليف القصص"

وتابعت زاخاروفا: "قيل لنا بأنك شخصيا طلبت من كل فرد عزل روسيا، وبمجرد مغادرتك يضحك كل من طلبت منه ذلك، الإدارة (ألأمريكية) الحالية محكوم عليها بنهاية فاضحة".

واجتمع وزراء خارجية مجموعة العشرين يوم الجمعة في جزيرة بالي الإندونيسية. ولم يعقد المندوبون حفلا لتصوير المشاركين، وفقا لتقارير إعلامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى موقف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي لم يرغب في المشاركة في الحدث مع لافروف، بحسب مزاعم وسائل الإعلام.

وأوضح لافروف أمس الجمعة، أن الدول الغربية، وخلال اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين"، ضلت طريقها، ووجهت انتقادات مسعورة إلى روسيا؛ بدلا من مناقشة المشاكل الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي