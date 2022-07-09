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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و15 مسيرة وتدمير مخازن أسلحة

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا \09.07.2022\

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا \09.07.2022\
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتحرير أراضي دونباس، في ظل سعي الغرب لزيادة إمداداته من الأسلحة لكييف والضغط باتجاه إطالة أمد النزاع.

ميدانيا..

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية الروسية

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