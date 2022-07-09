أكثر من مئة طن من المساعدات مقدمة من متطوعين في روسيا وبيلاروس إلى سكان دونيتسك

قدم متطوعون من موسكو ومنطقة موسكو وروستوف وبيلاروس أكثر من 100 طن من المساعدات إلى سكان جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت تاتيانا بوترينا، منسقة التوجيه الإنساني لميليشيا الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية : "وصلت اليوم شحنة مساعدات ستتوجه إلى دونيتسك.. أكثر من 100 طن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح مرارا وتكرارا، بأن الجانب الروسي يعتزم القيام بكل شيء لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في دونباس.

المصدر: نوفوستي