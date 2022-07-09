 
مباشر
عاجل
أ ف ب: فرار زعيم سريلانكا من منزله بعد محاصرته من قبل محتجين

أ ف ب: فرار زعيم سريلانكا من منزله بعد محاصرته من قبل محتجين

أخبار العالم

أ ف ب: فرار زعيم سريلانكا من منزله بعد محاصرته من قبل محتجين
Globallookpress
سريلنكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/te2b

قال مصدر عسكري رفيع إن الرئيس السريلانكي المحاصر، غوتابايا راجاباكسا، فر من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات محتجين يطالبون باستقالته وهم يقتحمون المجمع الرئاسي.

إقرأ المزيد
الرئيس السريلانكي يتوجه بطلب لبوتين للخروج من الأزمة الاقتصادية
الرئيس السريلانكي يتوجه بطلب لبوتين للخروج من الأزمة الاقتصادية

وأضاف المصدر اليوم السبت، أن "الرئيس اصطُحب إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح قصر الرئيس.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

وفي 22 يونيو الماضي، أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، انهيار اقتصاد البلاد، وقال: "البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام.. اقتصادنا انهار بالكامل".

أ ف ب: فرار زعيم سريلانكا من منزله بعد محاصرته من قبل محتجين
أ ف ب: فرار زعيم سريلانكا من منزله بعد محاصرته من قبل محتجين

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا