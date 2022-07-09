إيفانكا ترامب ناعية آبي: كان لنصيحته أثر عميق أثناء خدمتي الحكومية

عبرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن حزنها الشديد على اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أمس الجمعة.

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ونشرت إيفانكا أمس الجمعة، صورا جمعتها بالراحل عبر حسابها في "انستغرام"، وعلقت: "أشعر بحزن عميق لوفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، هو شخصية تاريخية حقا وزعيم".

وأضافت: "كان لنصيحة آبي وحكمته ودفئه تأثير عميق عليَّ أثناء خدمتي الحكومية. قلبي مع عائلته والشعب الياباني، كما ينعي العالم رحيل رجل عظيم".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعازيه في اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، إثر تعرضه لطلق ناري أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا بغرب اليابان.

ووصف ترامب في منشور عبر حسابه على منصته الاعلامية الخاصة "Truth Social"، إطلاق النار على آبي بأنه "خبر مدمر"، مؤكدا على أن آبي "رجل وقائد عظيم.. كما أنه صديق عظيم لي، والأهم من ذلك بكثير، إنه صديق أمريكا".

المصدر: RT