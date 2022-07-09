صحيفة: الولايات المتحدة وحلفاؤها يناقشون سرا إنهاء الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا

كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين يجرون مناقشات سرية للبحث عن السبل الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن مشاورات سرية جارية بين الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين رئيسيين لاستكشاف الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الحرب" في أوكرانيا.

ولم تكشف الصحيفة تفاصيل إضافية عن تلك المشاورات، إلا أنها أوضحت أنه ليس من الصعب إيجاد أسباب لـ"ارتباك" الغرب، مشيرة إلى أن غالبية الناخبين الأوروبيين يؤيدون "الحل الدبلوماسي" للصراع.

وأعلنت روسيا عن اطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية العملية إن الهدف منها هو حماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التنظيمات النازية فيها.

المصدر: نوفوستي