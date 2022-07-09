"صديق حقيقي لإسرائيل".. كبار المسؤولين الإسرائيليين يعربون عن "صدمتهم" من اغتيال شينزو آبي

أعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين عن صدمتهم وحزنهم إزاء اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أمس الجمعة.

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وفي بيان صدر عن مكتبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد:"آبي كان أحد أهم قادة اليابان الحديثة، وصديقا حقيقيا لإسرائيل، أدى إلى قيام علاقات مزدهرة بين إسرائيل واليابان" .

هذا وأوضح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ قائلا إنه "مذعور من القتل المقيت لشينزو آبي، أحد أبرز قادة اليابان في العصر الحديث".

وأضاف: "التقينا عندما ترأست المعارضة الإسرائيلية، وقد تأثرت بشدة بقيادته ورؤيته واحترامه لإسرائيل..حزنا على عائلته والشعب الياباني بأسره".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق: "أنا وزوجتي سارة، إلى جانب مواطني إسرائيل، نحزن على الاغتيال المأساوي لزعيم ياباني عظيم وصديق رائع لإسرائيل، صديقنا العزيز شينزو آبي".

وتابع: "نرسل تعازينا القلبية إلى زوجته آكي والشعب الياباني، سأتذكر دائما شينزو آبي وأعتز بصداقتنا العميقة".

We send our heartfelt condolences to his wife Akie and the Japanese people. I will always remember Shinzo Abe and cherish our deep friendship. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 8, 2022

وأثارت واقعة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي صدمة لدى قادة العالم الذين استنكروا الواقعة معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله.

وتعرض شينزو آبي صباح أمس الجمعة في مدينة نارا اليابانية، أثناء أدائه خطابا، لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

المصدر: I24"+ RT"