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16 قتيلا جراء فيضانات مفاجئة في موقع حج بكشمير الهندية

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16 قتيلا جراء فيضانات مفاجئة في موقع حج بكشمير الهندية
AFP
جندي من قوات أمن الحدود يقف في الحراسة بينما يعبر الحجاج الهندوس جسرا أثناء الحج إلى ضريح كهف أمارناث من معسكر قاعدة في بالتال في 30 يونيو (الصورة: وكالة الصحافة الفرنسية)
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لقي 16 شخصا مصرعهم في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات المفقودين بعد أن اجتاحت الفيضانات المفاجئة مئات الخيام بالقرب من موقع حج هندوسي شهير.

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وكان حوالي 10000 شخص يخيمون بالقرب من معبد أمارناث النائي، الذي يقع في كهف بجبال الهيمالايا، عندما تسبب انفجار سحابة مفاجئ في حدوث طوفان.

وتكررت طلعات الطائرات العمودية لإخلاء القتلى وعدد غير معروف من الحجاج المذعورين والمصابين من معسكر قاعدة بالتال بشمال المرقد.

وقال مسؤول في وكالة الاستجابة للكوارث الحكومية اليوم السبت: "وجدنا 16 جثة حتى الآن، وما لا يقل عن 40 في عداد المفقودين.. القوات الأمنية وجميع فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين والمصابين".

ويشهد موسم الحج السنوي مئات الآلاف من الأشخاص يسافرون لأيام عبر ممرات جبلية وعرة للوصول إلى الضريح.

ويعبر الزوار عن احترامهم لتشكيل جليدي كبير يعتقدون أنه تجسيد لشيفا، إله الدمار الهندوسي.

المصدر: أ ف ب

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