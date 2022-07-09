الرئيس الأمريكي ينفي مهاجمة جون ماكين سابقا

ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "لم يقل شيئا سلبيا" عن السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين من أريزونا، على الرغم من الانتقاص منه ذات مرة ووصفه بأنه "صديق" و "رجل غاضب".

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ومنح بايدن ميدالية الحرية الرئاسية إلى 16 أمريكيا يوم الخميس، من بينهم ماكين، الذي توفي بسرطان المخ في عام 2018. واستلمت أرملته، سيندي ماكين، التكريم نيابة عن زوجها الراحل.

وقال بايدن: "سأعترف لأصدقائي الديمقراطيين بأنني الرجل الذي شجع جون ماكين على العودة إلى المنزل والترشح لمنصب، بشكل حقيقي، لأنني كنت أعرف ما كانت لديه من شجاعة وفكر وضمير لا يصدق".

وأضاف الرئيس: "ركضنا ضد بعضنا البعض، وهو ما لم يعجبني، على تذاكر لأعلى منصب في البلاد. كنت مرشحا لمنصب نائب الرئيس، وكان هو المرشح للرئاسة. لم أتوقف أبدا عن الإعجاب بجون. لم أقل شيئا سلبيا أبدا عنه في حياتي، لأنني عرفت شرفه وشجاعته والتزامه".

وعلى الرغم من ادعاءاته هذه، قال بايدن الكثير من الأشياء السلبية حول ماكين خلال انتخابات عام 2008 عندما كان ماكين يترشح للرئاسة كمرشح جمهوري، وكان بايدن يترشح لمنصب نائب الرئيس باراك أوباما.

وقال بايدن عن ماكين خلال خطاب ألقاه في فلوريدا قبل شهر من هزيمة ماكين في نوفمبر 2008: "لا يمكنك أن تطلق على نفسك شخصا متمردا، بينما كل ما كنت عليه في أي وقت مضى هو الصاخب".

وأضاف: "ما يبحث عنه غالبية الشعب الأمريكي يد ثابتة، قيادة، ليس رجلا غاضبا، يترنح من موقع إلى آخر".

وقبل أسابيع من ذلك، أشار بايدن إلى أن ماكين، وهو أسير حرب سابق في فيتنام وطيار في البحرية، كان جبانا بعد أن سأل خلال خطاب ألقاه في نيو مكسيكو، "من هو باراك أوباما الحقيقي؟"

رد بايدن: "في الحي الذي أتيت منه، إذا كان لديك ما تقوله لرجل، انظر في عينيه وقله".

وكانت بين عائلتي بايدن وماكين صداقة قديمة تدهورت في عام 2008 لكنها تصالحت بعد ذلك قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما عبرت سيندي ماكين الأحزان وفضلت بايدن على الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

المصدر: "foxnews"