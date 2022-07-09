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بايدن: استخباراتنا تلقت مسبقا المعلومات عن خطط بوتين بشأن أوكرانيا

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بايدن: استخباراتنا تلقت مسبقا المعلومات عن خطط بوتين بشأن أوكرانيا
AP Susan Walsh
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاستخبارات الأمريكية زودت إدارته مسبقا بالمعلومات عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال زيارته لمقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، إنه "بفضل العمل المذهل لخبرائنا في الاستخبارات تسنى لنا إنذار العالم بما يخطط له فلاديمير بوتين في أوكرانيا. ورأينا ما يقوم به، وأنتم رأيتم ذلك".

وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية "لم تكشف عن مصادرها وأساليب عملها".

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وأضاف أن "ذلك لعب دورا مهما في تكاتف شركائنا وحلفائنا حول العالم... والحفاظ على وحدتهم".

واتهم بايدن روسيا بأنها كانت تسعى "لإحداث انقسام" بين أعضاء الناتو، لكن الحلفاء "منعوها من ذلك".

ووصف بايدن الاستخبارات الأمريكية بأنها "الأفضل في العالم".

المصدر: وكالات

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