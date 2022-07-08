مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 تصل إلى قاعدة جوية في إستونيا

وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية بالقرب من العاصمة الإستونية تالين يوم الجمعة، لـ"تعزيز الجناح الشرقي للتحالف في منطقة البلطيق".

ووفق ما ذكرته الخدمة الصحفية لهيئة الأركان العامة للقوات الإستونية: "وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 من الجيل الخامس إلى قاعدة إيماري الجوية بالقرب من تالين لتعزيز مهمة حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".

وبالإضافة إلى طائرات إف-35 الأمريكية، تتمركز حاليا مقاتلات Mirage-2000 الفرنسية ومقاتلات إف-16 البلجيكية في أماري كجزء من مهمة لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق.

ولا تمتلك دول البلطيق طائرات مناسبة للدوريات الجوية، لذلك، منذ أبريل 2004 بعد دخولها إلى الناتو، تشارك طائرات دول حلف شمال الأطلسي، التي تتخذ من ليتوانيا مقرا لها في مطار زوكانيا، على بعد خمسة كيلومترات من سياولياي، في حماية المجال الجوي بالتناوب. ومنذ عام 2014، أصبحت قاعدة أماري الجوية موقعا إضافيا لطائرات الناتو.

المصدر: نوفوستي