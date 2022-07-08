أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية

قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة في منطقة كاراتشيفسكي بالقرب من بريانسك.

وكتب الحاكم على قناته في تليغرام: "في حوالي الساعة الثالثة عصرا في منطقة كاراتشيفسكي، وفقا للمعلومات الأولية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية مركبة جوية بدون طيار".

وأوضح أنه لم يصب أحد بجروح نتيجة الضربة على الطائرة بدون طيار، كما لم يحدث تدمير لمنشآت البنية التحتية، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع حاليا.

وفي ليلة 7 يونيو، قصفت القوات الأوكرانية قرية نيكيسليتسا الحدودية في منطقة بريانسك. وبحسب حاكم المنطقة، لم يسقط ضحايا أو جرحى. كما لم تتأثر المباني السكنية ومرافق البنية التحتية.

في إطار تزايد القصف، مددت سلطات منطقة بريانسك المستوى المرتفع للتهديد الإرهابي في المنطقة حتى 23 يوليو. وحثت المواطنين على التزام الهدوء حيث يتم إدخال درجة عالية من الخطر لتحفيز عمل الخدمات الخاصة.

المصدر: RT