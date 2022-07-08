جنديان ألمانيان متهمان بسرقة أسلحة خططا لمهاجمة جسر القرم الروسي

كشفت مجلة Stern الألمانية أن جنديين ألمانيين، تم اعتقالهما في مايو للاشتباه في قيامهما بسرقة أسلحة ومعدات من مستودعات عسكرية في ألمانيا، خططا لشن هجوم على جسر القرم الروسي.

وذكرت الصحيفة يوم الأربعاء نقلا عن معطيات التحقيق،

أنه قبل فترة وجيزة من اعتقالهما، ناقش المشتبه بهما نواياهما عبر الهاتف، حيث تم التنصت على المكالمة في ذلك الوقت من قبل الخدمات الخاصة. وكان العسكريون تحت المراقبة منذ بداية العام بعد اقتحام عدة مستودعات.

ويقول التقرير إن التخطيط كان في مراحله الأولى، دون أن تذكر الصحيفة أي تفاصيل.

ويجري التحقيق في الاشتباه في السرقة من المستودعات من قبل مكتب المدعي العام لمدينة كيل بولاية شليسفيغ هولشتاين الفدرالية. وبالإضافة إلى المتهمين الرئيسيين، هناك العديد من الأشخاص الآخرين المتورطين في القضية.

المصدر: تاس