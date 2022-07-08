موسكو ومينسك توقعان مذكرة تفاهم بشأن السلامة البيولوجية

أصدرت الحكومة الروسية تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية لتوقيع مذكرة تفاهم مع بيلاروس حول قضايا ضمان السلامة البيولوجية.

وجاء في نص القرار الذي نشر يوم الجمعة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية: "قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية.. لتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن قضايا ضمان السلامة البيولوجية".

وكلف القرار وزارة الخارجية الروسية بالتوقيع على هذه المذكرة نيابة عن حكومة الاتحاد الروسي، وفقا للوثيقة التي وقعها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

يذكر أن مناقشة هذه المذكرة بدأت في ربيع هذا العام. ثم تبادل الجانبان البيلاروسي والروسي تقييمات التهديدات للأمن البيولوجي في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. وفي الوقت نفسه، تم إيلاء اهتمام خاص للأنشطة البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا.

واتفق الطرفان على مسودة الوثيقة في موسكو في 24 مايو.

المصدر: تاس