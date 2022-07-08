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بعد المسألة الحسابية.. زاخاروفا ترد بصورة على مزاعم "عزل" روسيا

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بعد المسألة الحسابية.. زاخاروفا ترد بصورة على مزاعم
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية/ ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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ردا على مزاعم وسائل الإعلام والمسؤولين الغربيين، نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صورة تعرض اللقاءات الثنائية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

بعد المسألة الحسابية.. زاخاروفا ترد بصورة على مزاعم
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صورة للقاءات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين G20
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نشرت زاخاروفا الصورة في قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث وضعت عنوانا للصورة "عزلة لافروف تتحول إلى عزلة للغرب".

يأتي ذلك بعد أن نشرت صباح اليوم مسألة حسابية بسيطة (20-7=13) كناية عن فشل خطة دول مجموعة السبع في مقاطعة روسيا، حيث لم يدعم أحد الأنظمة الغربية في مقاطعتها لروسيا، ثم ردها على مزاعم وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن الوزير الروسي، لافروف، أجرى اجتماعه "خارج القاعة"، وهو ما اعتبرته زاخاروفا "هراء مطلق".

المصدر: تليغرام

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