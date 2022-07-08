رئيس بنك بولندا الوطني يحذر من احتمال حدوث ركود تقني

حذر رئيس مجلس إدارة البنك الوطني البولندي آدم غلابينسكي، من احتمال حدوث ركود تقني في البلاد.

وقال غلابينسكي خلال مؤتمر صحفي: "في بولندا، لا نتوقع حدوث ركود اقتصادي، من المحتمل حدوث ركود تقني، وقد يكون للناتج المحلي الإجمالي نمو سلبي خلال ربعين".

وأضاف أنه في حالة ارتفاع التضخم، يعتزم مجلس السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، نظم المزارعون البولنديون احتجاجا حاشدا في وارسو ضد سياسة السلطات في مجال الزراعة وفيما يتعلق بالتضخم المتزايد.

المصدر: نوفوستي