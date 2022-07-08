وزير الخزانة البريطاني السابق يعلن عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء

أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك رسميا عن ترشحه لمنصبي الزعيم الجديد لحزب المحافظين ورئيس الوزراء.

وقال سوناك على "تويتر": "سأكون الزعيم القادم لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. دعونا نستعيد الثقة ونعيد الاقتصاد ونعيد توحيد البلاد."

وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

المصدر: نوفوستي