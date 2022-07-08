روسيا تنذر ليتوانيا والاتحاد الأوروبي بإجراءات صارمة إذا لم تحل مسألة العبور إلى كالينينغراد بسرعة

قالت الخارجية الروسية إن موسكو ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم حل مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد في المستقبل القريب، مؤكدة أن الانتظار طال بالفعل.

وقالت الخارجية في بيان: "نواصل الحوار مع المفوضية الأوروبية وليتوانيا. ونحن على ثقة من أن القضية يجب أن تحل في المستقبل القريب".

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، تعتمد موسكو على حقيقة أن القرار الصحيح الوحيد سيتخذ في بروكسل وفيلنيوس، مما سيضمن العبور دون عوائق إلى المنطقة الروسية.

وأضاف البيان: "لن ننتظر إلى أجل غير مسمى. مرة أخرى نحذر من أنه إذا لم يستقر الوضع في الأيام المقبلة، فإن روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا والاتحاد الأوروبي، وقد تم الانتهاء من التحضير لها بالفعل. حل المشكلة طال انتظاره".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المشغلين الاقتصاديين الروس يعانون بالفعل من خسائر بسبب القيود غير القانونية التي فرضها الليتوانيون من جانب واحد.

وفي وقت سابق، قال ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس بارك إن المفوضية الأوروبية لم تعد بعد توصيات للسلطات الليتوانية بشأن قضية عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد، لكنها على اتصال بالسلطات الليتوانية.

المصدر: نوفوستي