الولايات المتحدة تكشف عدد ما سلمته للقوات الأوكرانية من مدافع وذخائر لها

قالت قيادة النقل الأمريكية إنه منذ نهاية فبراير الماضي، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بـ 140 مدفع هاوتزر و 224300 قذيفة مدفعية.

وأضاف البيان، أنه تم نشر 38000 من أنظمة الصواريخ المحمولة على الكتف من الولايات المتحدة لمكافحة الأهداف المدرعة، و 1033 من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة و 1468 صاروخًا لها ، و 15 طائرة هليكوبتر، و 38 رادارا، و 888 788 بندقية هجومية ومسدسا، ونحو 60 مليون طلقة ذخيرة للأسلحة الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال حوالي 68.5 ألف سترة واقية من الرصاص و50 ألف خوذة إلى أوكرانيا.

وقامت طائرات النقل الثقيل، العسكرية والمستأجرة من قبل البنتاغون، بـ521 رحلة جوية إلى أوروبا، لنقل الأسلحة والمعدات. كما شاركت 24 سفينة و67 قطارا و 1.5 ألف مقطورة.

وإجمالا تم تسليم أكثر من 24.8 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوروبا لأوكرانيا.

وبحسب التقارير، تم تسليم معظم الأسلحة إلى مطار مدينة رزيسزو البولندية، الواقعة على بعد 90 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وفي المجمل، منذ بدء العملية الخاصة للاتحاد الروسي في 24 فبراير، أرسلت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار.

المصدر: إنترفاكس