جنرال أمريكي يحدد الأهداف الرئيسية لقصف الصين في حال نشوب حرب معها

صرح الجنرال في مشاة البحرية الأمريكية، ديفيد بيرغر، بأن الأهداف الرئيسية التي سوف تهاجمها الولايات المتحدة الأمريكية، في حال نشوب حرب مع الصين، هي مراكز هياكل القيادة واللوجستيات.

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بيرغر في معهد هدسون للأبحاث، حيث يرى أن القضايا اللوجستية في الوقت الراهن تعد بنفس أهمية الحصول على المعلومات الاستخبارية.

وتابع الجنرال أن بكين، على مدار العقدين الماضيين، عملت أيضا على تطوير طرق لإضعاف آلية القيادة والسيطرة في الجيش الأمريكي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد وصف في وقت سابق الولايات المتحدة بأنها من أكثر الدول حروبا في تاريخ العالم، وأكبر تهديد للسلام والتنمية على كوكب الأرض.

المصدر: نوفوستي