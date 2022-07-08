زاخاروفا: لست متفاجئة من إدراج اسمي في قائمة العقوبات الكندية

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على العقوبات الكندية الجديدة وقالت إنها لم تتفاجأ من إدراج اسمها في القائمة التي أعلنتها وزارة الخارجية الكندية.

وقالت زاخاروفا إنها كانت تعتقد أن اسمها تم إدراجه في قائمة العقوبات منذ وقت طويل.

وجاء تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تعليقا على وضع الحكومة الكندية، اليوم الخميس، 29 فردا و15 كيانا روسيا على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن أتاوا قررت فرض عقوبات جديدة على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ومن بين الشخصيات التي أدرجتها كندا على قائمة العقوبات البطريرك كيريل، والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالإضافة إلى شخصيات في المجتال الإعلامي.

كذلك فرضت كندا حظرا على استيراد الذهب والفضة من روسيا وعدد من المنتجات المتعلقة بهما.

المصدر: وكالات