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وسائل إعلام ترجح ترشح وزير خارجية بريطانيا السابق لخلافة جونسون

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وسائل إعلام ترجح ترشح وزير خارجية بريطانيا السابق لخلافة جونسون
Legion-Media
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ذكرت شبكة سكاي نيوز نقلاً عن مصدر، أن وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت قد يعلن ترشحه لقيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا خلال الأيام المقبلة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مصدر مقرب من هانت إنه "واثق تقريبا" من ترشحه مع تزايد دعمه داخل الحزب.

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وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي في منصب رئيس الوزراء البريطاني في عام 2019، أمس الخميس أنه تنحى عن منصبه كرئيس للوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

ومع ذلك، فإن الكثيرين يدعونه لترك منصبه على الفور حتى يتمكن زعيم جديد من أن يشغل محله، دون انتظار مؤتمر الحزب في الخريف.

المصدر: نوفوستي

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