ترامب عن اغتيال شينزو آبي: إنه خبر مدمر

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعازيه في اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، إثر تعرضه لطلق ناري أثناء إلقاء خطاب في حملته الانتخابية.

ووصف ترامب في منشور عبر حسابه على منصته المخصصة Truth Social، إطلاق النار على آبي بأنه "خبر مدمر، مؤكدا أن آبي "رجل وقائد عظيم.. كما أنه صديق عظيم لي، والأهم من ذلك بكثير، إنه صديق أمريكا".

وعقب إعلان وفاته كتب ترامب في منشور آخر: "أخبار سيئة حقا للعالم! وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي. اغتيل. تم القبض على قاتله ونأمل أن يتم التعامل معه بسرعة وبقسوة"، مضيفا: "قلة من الناس يعرفون من هو الرجل العظيم والقائد شينزو آبي، لكن التاريخ سيعلمهم.. كان رجلا يحب ويقدر بلده الرائع، اليابان. شينزو آبي سنفتقدك كثيرا. لن يكون هناك شخص آخر مثلك!".

المصدر: "الإندبندنت"