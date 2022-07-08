الزعيم الفلبيني الجديد يتعرض لأول محنة منذ توليه المنصب

قال مسؤولون إن نتائج اختبار الرئيس الفلبيني الجديد فرديناند ماركوس جونيور جاءت إيجابية بفيروس كورونا بعد اختبار مستضد وسيخضع للعزل لمدة أسبوع تقريبا.

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وقالت المتحدثة الإعلامية تريكسي كروز أنجيليس، اليوم الجمعة، إن ماركوس جونيور، 64 عاما، يعاني من حمى طفيفة لكنه "على ما يرام بخلاف ذلك".

مع ذلك، لن يكون ماركوس قادرا على حضور حدث في سفارة الولايات المتحدة، وسينضم عن طريق الفيديو إلى اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات بخصوص اللقاحات المعززة لفيروس كورونا.

وأشارت أنجيليس إلى أن الأشخاص الذين تواصلوا مع الرئيس، بما في ذلك نجله، جاءت نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس وتم إخطار آخرين بأنه مصاب.

والتقى ماركوس جونيور بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في المقر الرئاسي في مانيلا يوم الأربعاء، لكن لم يتضح متى أصيب ماركوس جونيور بالعدوى.

وأعلن متحدث باسم ماركوس جونيور في الماضي، أن اختبارات أثبتت إصابته بالفيروس قبل عامين بعد رحلة من إسبانيا وتعين نقله إلى غرفة الطوارئ في منطقة مانيلا بعد أن واجه صعوبة في التنفس. وتعافى ماركوس في النهاية.

وأدى ماركوس اليمين الدستورية في 30 يونيو بعد فوز ساحق في عودة سياسية مذهلة لعائلة ماركوس.

المصدر: أ ب