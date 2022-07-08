بيربوك تعلق على مغادرة لافروف قاعة اجتماع لمجموعة العشرين

علقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على مغادرة نظيرها الروسي سيرغي لافروف القاعة أثناء إلقائها كلمة خلال اجتماع لمجموعة العشرين الجمعة.

وقالت بيربوك للتلفزيون الألماني من مكان انعقاد الاجتماع في بالي إن لافروف "غادر الجلسة الأولى من منتصفها" وتغيب عن جلسة ثانية "ما يظهر بشكل أوضح أنه غير مهتم بالتعاون الدولي أو الحوار مع الشركاء الآخرين 19".

وأضافت بريبوك: "إنه يؤكد أن الحكومة الروسية لا تبدي استعدادا واحدا للمحادثات ، خاصة فيما يتعلق بالمسألة المهمة المتعلقة بكيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية".

ولفتت بريبوك إلى أنه على الرغم من اختلاف وجهات نظر الدول التسع عشرة المتبقية بشأن العملية الروسية في أوكرانيا، إلا أنها "كانت واضحة للغاية في مناشدة روسيا أن هذه الحرب يجب أن تنتهي".

إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريح صحفي خلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن روسيا طرحت في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين عددا من الأسئلة غير المريحة بالنسبة للدول الغربية، ولم تتلق جوابا عنها: ""على الرغم من سلوك زملائنا الغربيين .. فقد سمحت لنا المناقشة المفيدة بطرح أسئلة غير مريحة لزملائنا الغربيين".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ووزراء دول غربية أخرى رفضوا التقاط صورة جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كذلك تغيبوا مساء أمس عن حفل عشاء ترحيبي نظمته إندونيسيا للبعثات المشاركة في الاجتماعات، وذلك تعبيرا منهم عن عدم رغبتهم في لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: أ ف ب