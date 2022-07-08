وزيرة الداخلية الإيطالية تتحدث عن مبدأ التضامن في توزيع المهاجرين

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، تحقيق "نتيجة تاريخية" على المستوى الأوروبي، تتعلق بتأييد الانضمام إلى خطة إعادة التوطين التي وافق عليها المجلس الأوروبي.

وقالت لامورجيزي إن "إيطاليا تعاني من الضغط وتبذل قصارى جهدها لتجنب ازدحام النقاط الساخنة بالمهاجرين، الأمر الذي لا مفر منه للأسف"، مشيرة إلى أن "مشكلة المهاجرين تظهر كل صيف ولا تعني إيطاليا فقط، بل تخص دولا أخرى أيضاً، وبشكل خاص بعض دول البحر المتوسط ​​التي تعاني من ضغوط هجرة قوية".

وذكرت أنه "على الصعيد الأوروبي حققنا نتيجة تاريخية وهي دفع 18 دولة من الاتحاد الأوروبي، تضاف إليها ثلاث دول مؤيدة، للانضمام الى خطة إعادة التوطين التي وافق عليها المجلس الأوروبي"، مبينة أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مبدأ التضامن".

المصدر: "آكي"