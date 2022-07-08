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البوندستاغ يصوت لصالح انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

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البوندستاغ يصوت لصالح انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو
AP
البوندستاغ، ألمانيا
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أيد البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، مشروع قرار يسمح بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

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وصوت لصالح هذا القرار في جلسة البرلمان كتل الأحزاب الحكومية وهي الحزب الديمقراطي الاشتراكي لألمانيا والحزب الديمقراطي الحرب وتحالف الخضر. وانضمت إليها الأحزاب المعارضة وهي الاتحاد الاجتماعي المسيحي والاتحاد الديمقراطي المسيحي وكذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" باستثناء نائبين امتنعا عن التصويت.

وصوت ضد هذا القرار النواب من حزب اليسار.

المصدر: تاس

 

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